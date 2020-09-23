Владимир Зеленский выступает на дебатах в ООН. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n144238-zelenskiy-vystupaet-na-debatah-v-oon-translyaciya.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября в режиме видеообращения принимает участие в дебатах на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году обращения глав государств и правительств проходят в виртуальном формате. Выступление украинского лидера запланировано около 22.30. Транслируются дебаты по этой ссылке.

Как известно, нынешняя сессия Генеральной ассамблеи ООН официально открылась 15 сентября, а ежегодные общие дебаты начались 22 сентября. Традиционно сессию открыла Бризилия, а вторыми выступали Соединенные Штаты Америки, поскольку на их территории располагается штаб-квартира ООН.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году число делегатов от государств, находящихся непосредственно в зале Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке, ограничено.

Напомним, 22 сентября Офис президента обнародовал выступление Владимира Зеленского для виртуального заседания Генассамблеи по случаю 75-й годовщины Организации Объединенных Наций. Зеленский подчеркнул, что оккупация Крыма и военная российская агрессия на Донбассе свидетельствуют о том, что человечество не усвоило трагический урок Второй мировой войны.