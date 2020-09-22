Как прекратить войну на Донбассе, рассказал генсек ООН — новости мира

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Ракурс

Генсек Антониу Гутерреш сегодня, 22 сентября, выступил с обращением к Генассамблее ООН, в ходе которого упомянул о войне на Донбассе.

Пандемия COVID-19 до неузнаваемости изменила нашу ежегодную встречу. Но в связи с этой пандемией роль нашей встречи сегодня важна как никогда, — отметил Гутерреш в начале своего выступления.

По его словам, во время пандемии коронавируса многие страны прислушались к его призыву остановить боевые действия.

Мой первоначальный призыв поддержали 180 государств-членов, а также религиозные лидеры, региональные партнеры… Ряд вооруженных движений также отреагировали на этот призыв… — пусть даже объявленные ими соглашения о прекращении огня соблюдались не во всех случаях, — подчеркнул Гутерреш.

Генсек ООН заявил, что огромные препятствия стоят на этом пути, в том числе глубокое недоверие, деструктивные силы и тяжелое наследие борьбы.