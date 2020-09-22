Образовательный сериал «Избиратель» расскажет украинцам о местных выборах. Фото: zik.ua

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Ракурс

Образовательный сериал «Избиратель» о местных выборах презентовали в Украине.

Министерство цифровой трансформации запустило сериал во вторник, 22 сентября. «Избиратель» расскажет украинцам все, что нужно знать о местных выборах в 2020 году. Здесь раскрываются новые правила, что такое открытые списки, зачем бюллетеню контрольный талон. Сериал уже доступен на платформе «Дия.Цифровое образование».

Также сериал расскажет, как узнать информацию о кандидатах и о том, как проверить свое наличие в списках. Кроме того, избиратели смогут узнать, как проголосовать досрочно и чего не стоит делать во время волеизъявления.

Сериал состоит из 10 серий, ведущей стала певица Оля Цибульская. Чтобы его просмотреть, надо зарегистрироваться в системе — ввести номер своего мобильного и подтвердить регистрацию специальным кодом, который пришлют в смс.

После просмотра каждой серии можно пройти тестирование, чтобы закрепить полученные знания.

Напомним, Верховная Рада в ближайшее время должна принять специальный закон о проведении выборов во время коронавирусного карантина. Законопроект зарегистрировали в парламенте 18 сентября.