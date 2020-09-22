Освітній серіал «Виборець» розкаже українцям про місцеві вибори. Фото: zik.ua

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Ракурс

Освітній серіал «Виборець» презентували в Україні до місцевих виборів.

Міністерство цифрової трансформації запустило серіал у вівторок, 22 вересня. «Виборець» розкаже українцям все, що потрібно знати про місцеві вибори в 2020 році. Тут розкриваються нові правила, що таке відкриті списки, навіщо бюлетеню контрольний талон. Серіал вже доступний на платформі «Дія.Цифрова освіта».

Також серіал розкаже, як дізнатися інформацію про кандидатів, та те, як перевірити свою наявність у списках. Крім того, виборці зможуть дізнатися, як проголосувати дострокова та чого не варто робити під час волевиявлення.

Серіал складається з 10 серій, ведучою стала співачка Оля Цибульська. Щоб його переглянути, треба зареєструватися в системі — ввести номер свого мобільного та підтвердити реєстрацію спеціальним кодом, який надійде в смс.

Після перегляду кожної серії можна пройти тестування, щоб закріпити отримані знання.

Нагадаємо, Верховна Рада найближчим часом має ухвалити спеціальний закон про проведення виборів під час коронавірусного карантину. Законопроект зареєстрували у парламенті 18 вересня.