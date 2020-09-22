Генсек ООН зробив заяву щодо війни на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n144174-gensek-oon-zrobyv-zayavu-schodo-viyny-na-donbasi.html

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Генсек ООН Антоніу Гутерріш сьогодні, 22 вересня, виступив зі зверненням до Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, під час якого згадав про війну на Донбасі.

Пандемія COVID-19 до невпізнання змінила нашу щорічну зустріч. Але у зв’язку з цією пандемією роль нашої зустрічі сьогодні важлива як ніколи, — зазначив Гутерріш на початку свого виступу.

За його словами, під час пандемії коронавірусу багато країн прислухалися до його заклику зупинити бойові дії.

Мій початковий заклик підтримали 180 держав-членів, а також релігійні лідери, регіональні партнери… Низка збройних рухів також відреагували на цей заклик… — нехай навіть оголошені ними угоди про припинення вогню дотримувалися не у всіх випадках, — наголосив Гутерріш.

Генсек ООН заявив, що величезні перешкоди стоять на цьому шляху, зокрема й глибока недовіра, деструктивні сили та важка спадщина боротьби.