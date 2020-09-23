Полиция расследует хакерскую атаку на сайт Нацполиции. Фото: sprotyv.info

https://racurs.ua/n144237-hakerskaya-ataka-na-nacpoliciu-sledovateli-otkryli-ugolovnoe-proizvodstvo.html

Ракурс

Уголовные производства по факту хакерской атаки на веб-страницы Национальной полиции и Варасского городского совета начали полицейские.

Следователи в ходе досудебного расследования установят обстоятельства несанкционированного доступа и лиц, осуществивших кибератаку. Об этом 23 сентября сообщила спикер Нацполиции Оксана Блищик на собственной странице в Facebook.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Аналогичное производство начато по факту хакерской атаки на сайт Варасского городского совета. Злоумышленникам грозит тюремный срок от трех до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас сайт Национальной полиции Украины проходит техобслуживание, специалисты работают над восстановлением его работы. Тем временем киберполицейские выясняют обстоятельства хакерской атаки.

Напомним, 23 сентября сайт Национальной полиции подвергся хакерской атаке. Злоумышленники обнародовали фейки, в том числе и о выбросе радиации на Ровенской атомной электростанции.