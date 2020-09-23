Замену литий-ионным аккумуляторам нашли ученые. Фото: rivnepost.rv.ua

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Литий-ионные аккумуляторы в будущем могут отойти в прошлое, так как ученые нашли им хорошую замену.

Наши гаджеты сегодня питаются благодаря литий-ионным и литий-полимерным аккумуляторам. Они могут обеспечить достаточно высокую емкость при сравнительно низкой цене. Но запасы лития на Земле снижаются с каждым годом, да и улучшать эту технологию становится все сложнее. Об этом сообщается в исследовании, которое опубликовано в Journal of Power Sources.

Химики заявляют, что в будущем натрий-ионные аккумуляторы могут вытеснить те, что содержат литий. В ходе экспериментов выяснилось, что натрий-ионные батареи можно оптимизировать так, что их емкость сравнится с аналогичными литиевыми аккумуляторами.

Кроме того, натрий дешевле лития и его можно получить из поваренной соли. Исследователи в своей работе рассмотрели наиболее перспективные электродные материалы и электролитные системы, а также проанализировали показатели эффективности различных натрий-ионных элементов. Оказалось, что потенциал этого типа аккумуляторов раскрыт далеко не полностью и в теории их емкость может даже превзойти показатели литий-ионных батарей.

Напомним, в 2019 году нобелевскую премию по химии присудили американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттенгему и японскому химику Акире Есино за создание литий-ионных батарей, которые сегодня широко используются в портативной технике.