Заміну літій-іонним акумуляторам знайшли вчені. Фото: rivnepost.rv.ua

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Літій-іонні акумулятори у майбутньому можуть відійти у минуле, оскільки вчені знайшли їм хорошу заміну.

Наші ґаджети сьогодні живляться завдяки літій-іонним та літій-полімерним акумуляторам. Вони можуть забезпечити досить високу ємність при порівняно низькій ціні. Але запаси літію на Землі знижуються з кожним роком, та й покращувати цю технологію стає все складніше. Про це повідомляється у дослідженні, яке опубліковане в Journal of Power Sources.

Хіміки заявляють, що у майбутньому натрій-іонні акумулятори можуть витіснити ті, що містять літій. У ході експериментів з’ясувалося, що натрій-іонні батареї можна оптимізувати так, що їх ємність зрівняється з аналогічними літієвими акумуляторами.

Крім того, натрій дешевший літію й його можна отримати з кухонної солі. Дослідники у своїй роботі розглянули найбільш перспективні електродні матеріали та електролітні системи, а також проаналізували показники ефективності різних натрій-іонних елементів. Виявилося, що потенціал цього типу акумуляторів розкритий далеко не повністю і в теорії їх ємність може навіть перевершити показники літій-іонних батарей.

Нагадаємо, у 2019 році нобелівську премію з хімії присудили американському фізику Джону Гуденафу, британському хіміку Стенлі Уіттенгему та японському хіміку Акірі Йосіно за створення літій-іонних батарей, котрі сьогодні широко використовуються у портативній техніці.