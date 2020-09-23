Отчет о работе сына Джо Байдена в Украине обнародовали в США. Фото: gazeta.ru

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Отчет о работе Хантера Байдена в Украине обнародовали два комитета Сената Соединенных Штатов Америки.

Отчет о работе Байдена-младшего касается его карьеры в правлении газовой компании Burisma. Документ обнародовали комитеты по нацбезопасности и по вопросам финансов. Авторами отчета стали сенаторы от Республиканской партии Рон Джонсон и Чак Гресли. Об этом 23 сентября сообщает «Голос Америки».

Эти сенаторы утверждают, что работа Хантера Байдена создавала конфликт интересов, поскольку в то время Джо Байден на посту вице-президента США курировал вопросы Украины.

Председатели комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация Барака Обамы знала что-то, что Хантер Байден занимал пост в правлении Burisma, было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию Украины, — говорится в отчете.



В то же время в документе отмечается, что пока непонятно, насколько работа Байдена-младшего влияла на политику администрации Обамы в отношении Украины.

Напомним, кандидат в президенты США Джо Байден пообещал в случае победы на выборах поддержать Украину. Политик заверил, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе и летальное оружие.