Звіт про роботу сина Джо Байдена в Україні оприлюднили в США. Фото: gazeta.ru

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Звіт про роботу Хантера Байдена в Україні оприлюднили два комітету Сенату Сполучених Штатів Америки.

Звіт про роботу Байдена-молодшого стосується його кар'єри в правлінні газової компанії Burisma. Документ оприлюднили комітети з нацбезпеки та з питань фінансів. Авторами звіту стали сенатори від Республіканської партії Рон Джонсон і Чак Греслі. Про це 23 вересня повідомляє «Голос Америки».

Ці сенатори стверджують, що робота Хантера Байдена створювала конфлікт інтересів, оскільки в той час Джо Байден на посаді віце-президента США курирував питання України.

Голови комітетів в ході розслідування виявили, що адміністрація Барака Обами знала що те, що Хантер Байден обіймав посаду в правлінні Burisma, було проблематичним і заважало ефективно втілювати стратегію України, — йдеться в звіті.



Водночас у документі зазначається, що наразі незрозуміло, наскільки робота Байдена-молодшого впливала на політику адміністрації Обами щодо України.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Джо Байден пообіцяв у разі перемоги на виборах підтримати Україну. Політик запевнив, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, зокрема й летальну зброю.