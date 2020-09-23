Затримання під час протестів у Мінську. Фото: TYT.by

https://racurs.ua/ua/n144234-protesty-proty-lukashenka-rozpochalysya-u-minsku-sylovyky-zastosovuut-vodomety-foto-video.html

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Стихійні акції протесту розпочалися в Мінську на тлі таємниці інавгурації Олександра Лукашенка.

У середу, 23 вересня, на столичні вулиці вийшли протестувальники. Розганяти мітинг прибула велика кількість силовиків — з вулиці Ерусомліської приїхала велика колона: 10 автозаків та багато автобусів. Про це повідомляє TYT.by.

Силовики оточили натовп з двох сторін й почали затримувати людей. Бійці ОМОНу тягнуть людей в автозаки, з двох водометів активістів поливають водою. Фіксуються жорсткі затримання, силовики не церемоняться з мітингувальниками. Натовп відігнали від стели «Мінськ — місто-герой» і відтісняють у бік центру.

Нагадаємо, 23 вересня Олександр Лукашенко вкотре вступив на посаду президента Білорусі. Церемонія інавгурації пройшла в Палаці Незалежності в Мінську і була таємною.