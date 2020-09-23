Бомбардувальники США ввійшли у повітряний простір України. Фото: topwar.ru

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Стратегічні бомбардувальники США знову зайшли до повітряного простору України.

Два літаки В-52H у небі супроводжують винищувачі Су-27 та Міг-29 Повітряних сил Збройних сил України. Про це 23 вересня повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

В оборонному відомстві зазначили, що американські бомбардувальники в інтеграції з українськими винищувачами створюють можливості колективної оборони. Зазначається, що це надає США та НАТО стратегічні та операційні можливості для стримування російської агресії. У Міноборони резюмували, що спільні польоти демонструють всебічну підтримку України на міжнародній арені у сфері безпеки.

Нагадаємо, стратегічні американські бомбардувальники 4 вересня здійснили рейд над Україною у супроводі винищувачів Су-27 Повітряних сил України. Наступного разу В-52Н Військово-повітряних сил США В-52Н увійшли у повітряний простір України 14 вересня.

Москві польоти літаків США над Україною не сподобалися. У Міноборони РФ заявили, що спільні україно-американські польоти начебто не сприяють розрядці напруженості в регіоні.