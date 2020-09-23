Бомбардировщики США вошли в воздушное пространство Украины. Фото: topwar.ru

https://racurs.ua/n144233-amerikanskie-bombardirovschiki-snova-krujat-v-ukrainskom-nebe-foto.html

Ракурс

Стратегические бомбардировщики США снова зашли в воздушное пространство Украины.

Два самолета В-52H в небе сопровождают истребители Су-27 и Миг-29 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В оборонном ведомстве отметили, что американские бомбардировщики в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны. Отмечается, что это предоставляет США и НАТО стратегические и операционные возможности для сдерживания российской агрессии. В Минобороны резюмировали, что совместные полеты демонстрируют всестороннюю поддержку Украины на международной арене в сфере безопасности.

Напомним, стратегические американские бомбардировщики 4 сентября совершили рейд над Украиной в сопровождении истребителей Су-27 Воздушных сил Украины. А 14 сентября В-52Н Военно-воздушных сил США В-52Н снова вошли в воздушное пространство Украины.

Москве полеты самолетов США над Украиной не понравились. В Минобороны РФ заявили, что совместные украино-американские полеты не способствуют разрядке напряженности в регионе.