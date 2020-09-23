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Ракурс
Шахраї вкрали з банку 1 млн грн за допомогою фальшивих карток. Фото: novograd.city

Шахраї вкрали з банку 1 млн грн за допомогою фальшивих карток — їм повідомили про підозру

23 вер 2020, 18:59
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Шахрайство в особливо великих розмірах викрили правоохоронці в Києві.

Четверо зловмисників, використовуючи спецтехніку та підроблені платіжні картки, крали через банківські автомати самообслуговування великі суми грошей. Крадіям вже повідомили про підозру. Про це 23 вересня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Слідчі встановили, що шахраї за допомогою спецпристрою несанкціоновано втрутилися в роботу банкоматів одного з банків. Це дозволило зловмисникам заволодіти інформацією про банківські платіжні картки клієнтів. Далі вони за допомогою фальшивих карток зуміли вкрасти з цього банку понад 1 млн грн.


Підозрюваним інкримінують ч. 3, ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації), ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою), ч. 2 ст. 361 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом), ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ) КК України. Очікується, що суд незабаром обере їм запобіжний захід.

Нагадаємо, у червні в Харківській області невідомі підірвали банкомат, але грошима заволодіти не встигли. Виявилося, що вибухівки виявилося недостатньо.

Джерело: Ракурс


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