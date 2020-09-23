Мошенники украли из банка 1 млн грн с помощью фальшивых карточек. Фото: novograd.city

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Мошенничество в особо крупных размерах разоблачили правоохранители в Киеве.

Четыре злоумышленника, используя спецтехнику и поддельные платежные карты, воровали через банковские автоматы самообслуживания крупные суммы денег. Ворам уже сообщили о подозрении. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Следователи установили, что мошенники с помощью спецустройства несанкционированно вмешались в работу банкоматов одного из банков. Это позволило злоумышленникам завладеть информацией о банковских платежных картах клиентов. Далее они с помощью фальшивых карточек сумели украсть из банка более 1 млн грн.

Подозреваемым инкриминируют ч. 3, ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации), ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 361 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом), ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод) УК Украины. Ожидается, что суд вскоре изберет им меру пресечения.

Напомним, в июне в Харьковской области неизвестные взорвали банкомат, но деньгами завладеть не успели. Оказалось, что взрывчатки оказалось недостаточно.