Польща заявила про створення ліків від COVID-19. Фото: 112.ua

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Перші у світі ліки від коронавірусу створила польська компанія Biomed із Любліна.

У середу, 23 вересня, завершився етап виробництва цих ліків. Вже виготовлено понад 3 тис. ампул імуноглобуліну проти коронавірусу. Препарат після завершення досліджень на стабільність продукту передадуть для клінічних досліджень. Про це заявили представники Biomed та сенату Польщі на сьогоднішній прес-конференції, передає «Укрінформ».

За словами голови правління Biomed Марціна Піруга, виробництво препарату розпочалося 18 серпня. Для виробництва цієї партії медики використали 150 л крові осіб, які подолали коронавірус. Клінічні дослідження пройдуть у лікарнях Варшави, Любліна, Битома та Білостока. Ліки випробують на 400 пацієнтах. Якщо вони пройдуть успішно, то Польща буде першою країною у світі, яка матиме ефективні ліки від COVID-19.

Сенатор Гжегож Челей зазначив, що лікування коронавірусу плазмою крові одужалих затверджено Всесвітньою організацією охорони здоров’я, МОЗ Польщі та управлінням з продовольства і медикаментів США.

Нагадаємо, 22 вересня генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав створити недорогу «народну вакцину», яка буде доступною в усіх країнах.