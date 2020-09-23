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Ракурс
Польша заявила о создании лекарства от COVID-19. Фото: 112.ua

Первое в мире лекарство от COVID-19 создали в Польше — детали

23 сен 2020, 18:24
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Первое в мире лекарство от коронавируса создала польская компания Biomed из Люблина.

В среду, 23 сентября, завершился этап производства этих лекарств. Уже изготовлено более 3 тыс. ампул иммуноглобулина против коронавируса. Препарат после завершения исследований на стабильность продукта передадут для клинических исследований. Об этом заявили представители Biomed и сената Польши на сегодняшней пресс-конференции, передает «Укринформ».

По словам председателя правления Biomed Марцина Пируга, производство препарата началось 18 августа. Для производства этой партии медики использовали 150 л крови человек, которые преодолели коронавирус. Клинические исследования пройдут в больницах Варшавы, Люблина, Битома и Белостока. Лекарства испытают на 400 пациентах. Если они пройдут успешно, то Польша будет первой страной в мире, которая будет иметь эффективное лекарство от COVID-19.


Сенатор Гжегож Челей отметил, что лечение коронавируса плазмой крови выздоровевших утверждено Всемирной организацией здравоохранения, Минздравом Польши и управлением по продовольствию и медикаментам США.

Напомним, 22 сентября генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал создать недорогую «народную вакцину», которая будет доступной во всех странах.


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