Народний депутат Іван Чайківський. Фото: Іван Чайківський у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n144230-koronavirus-pidkosyv-sche-odnogo-nardepa.html

Ракурс

Народний депутат Іван Чайківський, який входить до депутатської групи «За майбутнє", підхопив коронавірус.

Тест показав позитивний результат на COVID-19. Через інфікування парламентарій найближчим часом не з’являтиметься у кулуарах Верховної Ради. Про це він повідомив на власній сторінці у Facebook.

Те, що інколи здається далеким, насправді є набагато ближчим. Особливо, якщо йдеться про хворобу. Змушений на два-три тижні попрацювати дистанційно — в мене діагностовано COVID-19, — йдеться в повідомленні.



Як відомо, Чайківський пройшов до парламенту по 165-му округу у Тернопільській області. До обрання нардепом він працював директором корпорації «Агропродсервіс».

Нагадаємо, наприкінці серпня коронавірус підкосив лідера «Батьківщини» Юлію Тимошенко. Стан народного депутата медики оцінювали як тяжкий, її поклали в лікарню. Згодом Тимошенко лікувалася вдома, проте температура не опускалася нижче 38°. А 11 вересня стало відомо, що нардеп перемогла COVID-19.