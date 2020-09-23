Народный депутат Иван Чайковский. Фото: Иван Чайковский в Фейсбук

https://racurs.ua/n144230-koronavirus-podkosil-esche-odnogo-nardepa.html

Ракурс

Народный депутат Иван Чайковский, который входит в депутатскую группу «За будущее», подхватил коронавирус.

Тест показал положительный результат на COVID-19. Из-за инфицирования парламентарий в ближайшее время не будет появляться в кулуарах Верховной Рады. Об этом он сообщил на собственной странице в Facebook.

То, что иногда кажется далеким, на самом деле гораздо ближе. Особенно, если речь идет о болезни. Вынужден на две-три недели поработать дистанционно — у меня диагностирован COVID-19, — говорится в сообщении.



Как известно, Чайковский прошел в парламент по 165-му округу в Тернопольской области. До избрания нардепом он работал директором корпорации «Агропродсервис».

Напомним, в конце августа коронавирус подкосил лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко. Состояние народного депутата медики оценивали как тяжелое, ее положили в больницу. Впоследствии Тимошенко лечилась дома, однако температура не опускалась ниже 38°. А 11 сентября стало известно, что нардеп победила COVID-19.