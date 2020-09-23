Учения «Объединенные усилия-2020» продолжаются на юге Украины, появились яркие фотоhttps://racurs.ua/n144229-ucheniya-obedinennye-usiliya-2020-prodoljautsya-na-uge-ukrainy-poyavilis-yarkie-foto.htmlРакурс
Военные учения «Объединенные усилия-2020» продолжаются на территории Николаевской и Херсонской областей.
В среду, 23 сентября, в маневрах принимали участие военнослужащие Вооруженных сил Украины и армии Великобритании. На Херсонщине десантники тренировались в захвате плацдарма и форсировании водной преграды на всех видах десантно-переправочных средств. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Фейсбук.
А в Николаевской области военные учились штурмовать населенные пункты и отрабатывали наступление с ходу на неподготовленную оборону. В маневрах задействовали тактический воздушный десант из состава отдельной механизированной бригады.
По словам главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, учения «Объединенные усилия-2020» являются уникальными по своему размаху. За сегодняшними учениями наблюдал и президент Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что к учениям «Объединенные усилия-2020» привлекут около 12 тыс. человек и 700 единиц вооружения и военной техники.