Обучение «Объединенные усилия-2020» Фото: Генштаб ВСУ в Фейсбук

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Военные учения «Объединенные усилия-2020» продолжаются на территории Николаевской и Херсонской областей.

В среду, 23 сентября, в маневрах принимали участие военнослужащие Вооруженных сил Украины и армии Великобритании. На Херсонщине десантники тренировались в захвате плацдарма и форсировании водной преграды на всех видах десантно-переправочных средств. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Фейсбук.

А в Николаевской области военные учились штурмовать населенные пункты и отрабатывали наступление с ходу на неподготовленную оборону. В маневрах задействовали тактический воздушный десант из состава отдельной механизированной бригады.

По словам главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, учения «Объединенные усилия-2020» являются уникальными по своему размаху. За сегодняшними учениями наблюдал и президент Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что к учениям «Объединенные усилия-2020» привлекут около 12 тыс. человек и 700 единиц вооружения и военной техники.