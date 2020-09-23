Меган и Гарри. Фото: Сплетник

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Ракурс

Меган Маркл и принц Гарри, герцогиня и герцог Сассекские, снова нарушили правила британской короны. Королевская чета призвала голосовать американцев на выборах, вопреки запрету на вмешательство в политику других стран для членов королевской семьи.



Политическая агитация от герцогов появилась вчера, 22 сентября, в эфире популярного канала ABC в рамках проекта Time «Сто самых влиятельных людей мира». Видео с выступлением королевских особ появилось на YouTube.







В коротком ролике гражданка США Меган Маркл призвала американцев зарегистрироваться на выборах и принять участие в избирательном процессе. В свою очередь ее муж, принц Гарри, подчеркнул важность коммуникации людей в интернете. Принц призвал не обращать внимание дезинформацию.

Герцогиня Сассекская также добавила, что каждые американские выборы — важнейшие в жизни отдельного гражданина. Она заявила, что голосование это возможность воплотить свои ценности в жизнь и сделать свой голос услышанным.

Отметим, что любая предвыборная агитация в других странах это строгое нарушение одного из ключевых правил королевской семьи. Согласно правилам британской короны, для королевской особы запрещено вмешиваться в политику других стран.

Добавим, что появление герцогов на телевидении стало первым после того, как они сложили с себя королевские полномочия.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри за участие в мероприятиях могут получить от 250 до 400 тыс. долл. США. Эта сумма значительно меньше, чем ожидания британских СМИ, которые после недавнего приоткрытия райдера герцогов Сассекских высказывали предположение, что за выступления Меган и Гарри могут получать до миллиона долларов.