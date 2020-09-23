Погода в Украине на 24 сентября. Фото: Pixabay

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Погода в Украине 24 сентября ожидается в основном солнечная и теплая, в некоторых регионах прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха прогреется до +27°.

Днем столбики термометров покажут 21−27° выше нуля. Ночью температура будет прохладной — 3−13° выше нуля. Ветер обещают юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 24 сентября будет солнечной и теплой. Ночью воздух прогреется до 8−10° тепла, а днем ​​составит 24−26° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки прогнозируется без осадков. Температура воздуха ночью будет по-осеннему холодной и составит 6−8° тепла, а днем ​​столбики термометра поднимутся до 25−27° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут солнечными и безоблачными. Температура воздуха ночью будет 11−13° тепла, а днем ​​до 25−27° выше нуля.

Погода во Львове завтра прогнозируется дождливая. Температурные показатели будут следующими: ночью 11−13° тепла, а днем ​​до 21−23° выше нуля.

Погода в Карпатах 24 сентября ожидается теплая, но с осадками. Столбики термометров в темное время суток покажут 11−13° тепла, а днем ​​воздух прогреется до 22−24° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка Украины 24 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможные небольшие возмущения. Наибольшая геомагнитная активность будет фиксироваться в начале суток и вечером.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гидрометцентр прогнозировал заморозки в сентябре в некоторых областях Украины.