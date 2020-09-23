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Ракурс
Летающие автомобили Hyundai сойдут с конвейера к 2028 году. Фото: ferra.ru

Летающие автомобили Hyundai сойдут с конвейера к 2028 году

23 сен 2020, 16:34
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Летающий автомобиль Hyundai запустят в серийное производство к 2028 году.

Личный воздушный транспорт Personal Air Vehicle автопроизводитель анонсировал в начале 2020 года. Власти Южной Кореи уже поддержали этот проект. Об этом 23 сентября сообщает «Популярная механика».

В Hyundai считают, что летающие автомобили позволят избавить мегаполисы от пробок и дадут возможность людям более рационального проводить время в дороге. Предполагается, что летательные аппараты будут серийно производиться уже к 2028 году. Новый вид транспорта еще должен пройти сертификацию и тесты.


Испытание летающих машин состоится на территории Международного аэропорта Инчхон, который расположен неподалеку Сеула. Специалисты Hyundai смогут развернуть необходимую инфраструктуру и изучить техническую возможность использования городского воздушного транспорта в качестве шаттлов аэропорта. Также компания отработает технологии строительства вертодромов и аэропортов для городского воздушного транспорта.

Напомним, японская компания SkyDrive разработала летающий автомобиль, который уникален своими миниатюрными размерами. Он может поместиться на парковке, как две обычные машины.

Источник: Ракурс


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