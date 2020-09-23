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Ракурс
Выжженная пустота — появилось страшное видео последствий пожаров в Чернобыле

Выжженная пустота — появилось страшное видео последствий пожаров в Чернобыле

23 сен 2020, 16:31
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Пожары в Чернобыле причинили колоссальный ущерб природе в зоне отчуждения. Место недавнего пожара в Чернобыльской зоне вблизи контрольно-пропускного пункта «Полесское» сняли на видео.

В апреле этого года леса в зоне отчуждения пострадали от сильных пожаров. Тогда на территорию пгт Полесское спасатели ограничили проезд.

На видео видно, что огонь оставил от леса выжженную землю и короткие обожженные пеньки.


В апреле в Чернобыльской зоне перекрывали КПП «Полесское» и «Овруч», эвакуировали граждан из поселка Полесское.

Тогда огонь охватил 20 га леса, однако позже распространился на территорию почти 100 га. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушили несколько очагов пожара, повлекший и немалые экологические трудности для Киева — жители столицы страдали в апреле из-за значительной задымленности.

Источник: Ракурс


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