Выжженная пустота — появилось страшное видео последствий пожаров в Чернобыле

Выжженная пустота — появилось страшное видео последствий пожаров в Чернобылеhttps://racurs.ua/n144225-vyjjennaya-pustota-poyavilos-strashnoe-video-posledstviy-pojarov-v-chernobyle.htmlРакурс
Пожары в Чернобыле причинили колоссальный ущерб природе в зоне отчуждения. Место недавнего пожара в Чернобыльской зоне вблизи контрольно-пропускного пункта «Полесское» сняли на видео.
В апреле этого года леса в зоне отчуждения пострадали от сильных пожаров. Тогда на территорию пгт Полесское спасатели ограничили проезд.
На видео видно, что огонь оставил от леса выжженную землю и короткие обожженные пеньки.
В апреле в Чернобыльской зоне перекрывали КПП «Полесское» и «Овруч», эвакуировали граждан из поселка Полесское.
Тогда огонь охватил 20 га леса, однако позже распространился на территорию почти 100 га. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушили несколько очагов пожара, повлекший и немалые экологические трудности для Киева — жители столицы страдали в апреле из-за значительной задымленности.