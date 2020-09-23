Выжженная пустота — появилось страшное видео последствий пожаров в Чернобыле

https://racurs.ua/n144225-vyjjennaya-pustota-poyavilos-strashnoe-video-posledstviy-pojarov-v-chernobyle.html

Ракурс

Пожары в Чернобыле причинили колоссальный ущерб природе в зоне отчуждения. Место недавнего пожара в Чернобыльской зоне вблизи контрольно-пропускного пункта «Полесское» сняли на видео.

В апреле этого года леса в зоне отчуждения пострадали от сильных пожаров. Тогда на территорию пгт Полесское спасатели ограничили проезд.

На видео видно, что огонь оставил от леса выжженную землю и короткие обожженные пеньки.

В апреле в Чернобыльской зоне перекрывали КПП «Полесское» и «Овруч», эвакуировали граждан из поселка Полесское.

Тогда огонь охватил 20 га леса, однако позже распространился на территорию почти 100 га. Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушили несколько очагов пожара, повлекший и немалые экологические трудности для Киева — жители столицы страдали в апреле из-за значительной задымленности.