Випалена пустка — з’явилося страхітливе відео наслідків пожеж в Чорнобилі

https://racurs.ua/ua/n144225-vypalena-pustka-z-yavylosya-strahitlyve-video-naslidkiv-pojej-v-chornobyli.html

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Пожежі в Чорнобилі спричинили колосальні наслідки для природи у зоні відчуження. Місце нещодавньої пожежі у Чорнобильській зоні поблизу контрольно-пропускного пункту «Поліське» зняли на відео.

У квітні ліси у зоні відчуження постраждали від сильних пожеж. Тоді на територію смт Поліське рятувальники обмежили проїзд.

На відео видно, що вогонь залишив від лісу випалену землю та короткі обпалені пеньки.

У квітні в Чорнобильській зоні перекривали КПП «Поліське» та «Овруч», евакуювали громадян із селища Поліське.

Тоді вогонь охопив 20 га лісу, однак пізніше поширився на територію майже 100 га. Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій гасили кілька осередків пожежі, яка спричинила й чималі екологічні труднощі для Києва — мешканці столиці страждали у квітні від значної задимленості.