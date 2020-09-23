Зеленський та Путін. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n144224-zelenskyy-nazvav-sebe-perfekcionistom-rozpovidauchy-pro-putina.html

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Володимир Зеленський, президент України, назвав себе «перфекціоністом» під час спілкування з російським колегою Володимиром Путіним.

Він заявив, що спілкується з президентом Росії у різних форматах та намагається досягти ефективного діалогу. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський розповів, що комунікує з російським лідером у рамках нормандського формату, та іноді — у форматі двосторонніх перемовин. На думку українського президента, формат переговорів «віч-на-віч» допомагає знайти потрібні рішення, які важливі не лише для України, а й для Європи.

Як приклад Зеленський навів домовленість про транзит російського газу через територію України. Також він розповів, що розмовляв із Путіним телефоном напередодні встановлення режиму припинення вогню на сході України. Він вважає, що особисті перемовини з Путіним допомогли зберегти режим «тиші» на Донбасі на певний час.

Український лідер назвав комунікацію з президентом Росії обмеженою, але предметною, і додав, що вважає себе «перфекціоністом», який хотів би більшої ефективності від перемовин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський вважає, що глава Росії Володимир Путін «зрозумів його» під час зустрічі у Парижі в рамках нормандського саміту. Український лідер зазначив, що побачив у очах Путіна бажання припинити військову агресію Росії на українському Донбасі.