Зеленский и Путин. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n144224-zelenskiy-nazval-sebya-perfekcionistom-rasskazyvaya-o-putine.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, назвал себя «перфекционистом» в общении со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Он заявил, что общается с президентом России в различных форматах и ​​пытается достичь эффективного диалога. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский рассказал, что поддерживает общение с российским лидером в рамках нормандского формата, и иногда — в формате двусторонних переговоров. По мнению украинского президента, формат переговоров «с глазу на глаз» помогает найти нужные решения, которые важны не только для Украины, но и для Европы.

В качестве примера Зеленский привел договоренность о транзите российского газа через территорию Украины. Также он рассказал, что разговаривал с Путиным по телефону накануне установления режима прекращения огня на востоке Украины. Он считает, что личные переговоры с Путиным помогли сохранить режим тишины на Донбассе на определенное время.

Украинский лидер назвал коммуникацию с президентом России ограниченной, но предметной, и добавил, что считает себя «перфекционистом», который хотел бы большей эффективности от переговоров.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский считает, что глава России Владимир Путин «понял его» во время встречи в Париже в рамках нормандского саммита. Украинский лидер отметил, что увидел в глазах Путина желание прекратить военную агрессию России на украинском Донбассе.