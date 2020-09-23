Літаючі автомобілі Hyundai зійдуть з конвеєра до 2028 року. Фото: ferra.ru

https://racurs.ua/ua/n144226-litauchi-avtomobili-hyundai-ziydut-z-konveiera-do-2028-roku.html

Ракурс

Літаючий автомобіль Hyundai запустять у серійне виробництво до 2028 року.

Особистий повітряний транспорт Personal Air Vehicle автовиробник анонсував на початку 2020 року. Влада Південної Кореї вже підтримала цей проект. Про це 23 вересня повідомляє «Популярная механика».

У Hyundai вважають, що літаючі автомобілі дозволять позбавити мегаполіси від заторів та дадуть можливість людям більш раціонального проводити час у дорозі. Передбачається, що літальні апарати будуть серійно вироблятися вже до 2028 року. Новий вид транспорту ще повинен пройти сертифікацію та тести.

Випробування літаючих машин відбудеться на території Міжнародного аеропорту Інчхон, який розташований неподалік Сеула. Фахівці Hyundai зможуть розгорнути необхідну інфраструктуру і вивчити технічну можливість використання міського повітряного транспорту в якості шатлів аеропорту. Також компанія відпрацює технології будівництва вертодромів і аеропортів для міського повітряного транспорту.

Нагадаємо, японська компанія SkyDrive розробила літаючий автомобіль, який унікальний своїми мініатюрними розмірами. Він може поміститися на парковці, як дві звичайні машини.