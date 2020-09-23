Останні спекотні дні та грози на заході — погода в Україні на 24 вересня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n144227-ostanni-spekotni-dni-ta-grozy-na-zahodi-pogoda-v-ukrayini-na-24-veresnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 24 вересня очікується здебільшого сонячна та тепла, у деяких регіонах очікуються дощі з грозами. Температура повітря прогріється до +27°.
Вдень стовпчики термометрів покажуть 21−27° вище нуля. Вночі температура буде прохолодною — 3−13° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.
Погода в Києві 24 вересня буде сонячною та теплою. Вночі повітря прогріється до 8−10° тепла, а вдень — 24−26° вище нуля.
Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується без опадів. Температура повітря вночі буде по-осінньому холодною і складе 6−8° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 25−27° вище нуля.
Погодні умови в Одесі будуть сонячними та безхмарними. Температура повітря вночі буде 11−13° тепла, а вдень — 25−27° вище нуля.
Погода у Львові завтра прогнозується дощова. Температурні показники будуть такими: уночі 11−13° тепла, а вдень — 21−23° вище нуля.
Погода в Карпатах 24 вересня очікується приємно тепла, але з опадами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 11−13° тепла, а вдень 22−24° тепла за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 24 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі збурення. Найбільша геомагнітна активність буде фіксуватися на початку доби
та увечері.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр прогнозував заморозки у вересні у деяких областях України.