Погода на 24 вересня. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 24 вересня очікується здебільшого сонячна та тепла, у деяких регіонах очікуються дощі з грозами. Температура повітря прогріється до +27°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 21−27° вище нуля. Вночі температура буде прохолодною — 3−13° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 24 вересня буде сонячною та теплою. Вночі повітря прогріється до 8−10° тепла, а вдень — 24−26° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується без опадів. Температура повітря вночі буде по-осінньому холодною і складе 6−8° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 25−27° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть сонячними та безхмарними. Температура повітря вночі буде 11−13° тепла, а вдень — 25−27° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується дощова. Температурні показники будуть такими: уночі 11−13° тепла, а вдень — 21−23° вище нуля.

Погода в Карпатах 24 вересня очікується приємно тепла, але з опадами. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 11−13° тепла, а вдень 22−24° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 24 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі збурення. Найбільша геомагнітна активність буде фіксуватися на початку доби та увечері.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр прогнозував заморозки у вересні у деяких областях України.