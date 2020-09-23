Меган і Гаррі. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n144228-megan-markl-i-prync-garri-porushyly-golovne-korolivske-pravylo-video-incydentu.html

Ракурс

Меган Маркл і принц Гаррі, герцогиня і герцог Сассекські, знову порушили правила британської корони. Королівське подружжя закликало американців голосувати на виборах всупереч забороні на втручання у політику інших країн для членів королівської сім’ї.

Політична агітація від герцогів з’явилася вчора, 22 вересня, в ефірі популярного каналу ABC в рамках проекту Time «Сто найвпливовіших людей світу». Відео з виступом королівських осіб з’явилося на YouTube.





У короткому ролику громадянка США Меган Маркл закликала американців зареєструватися на виборах і взяти участь у виборчому процесі. Зі свого боку її чоловік, принц Гаррі, підкреслив важливість комунікації людей в інтернеті. Принц закликав не звертати увагу дезінформацію.

Герцогиня Сассекська також додала, що кожні американські вибори — найважливіші в житті окремої людини. Вона заявила, що голосування це можливість втілити свої цінності в життя і зробити свій голос почутим.

Зазначимо, що будь-яка передвиборча агітація в інших країнах це суворе порушення одного з ключових правил королівської сім’ї. Згідно з правилами британської корони, для королівської особи заборонено втручатися в політику інших країн.

Додамо, що поява герцогів на телебаченні стала першою після того, як вони склали з себе королівські повноваження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі за участь в заходах можуть отримати від 250 до 400 тис. дол. США. Ця сума значно менша, ніж очікування британських ЗМІ, які після недавнього оприлюднення райдера герцогів Сассекських висловлювали припущення, що за виступи Меган і Гаррі можуть отримувати до мільйона доларів.