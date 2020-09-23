Навчання «Об'єднані зусилля-2020» тривають на півдні України, з’явилися яскраві фотоhttps://racurs.ua/ua/n144229-navchannya-obiednani-zusyllya-2020-tryvaut-na-pivdni-ukrayiny-z-yavylysya-yaskravi-foto.htmlРакурс
Військові навчання «Об'єднані зусилля-2020» тривають на території Миколаївської та Херсонської областей.
У середу, 23 вересня, у маневрах брали участь військовослужбовці Збройних сил України та армії Великої Британії. На Херсонщині десантники тренувалися у захопленні плацдарму та форсуванні водної перешкоди на всіх видах десантно-переправних засобів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Фейсбук.
А в Миколаївській області військові вчилися штурмувати населені пункти та відпрацьовували наступ з ходу на непідготовлену оборону. У маневрах задіяли тактичний повітряний десант зі складу окремої механізованої бригади.
За словами головнокомандувача ЗС України генерал-полковника Руслана Хомчака, навчання «Об'єднані зусилля-2020» є унікальними за своїм розмахом. За сьогоднішніми навчаннями спостерігав і президент Володимир Зеленський.
Раніше повідомлялося, що до навчань «Об'єднані зусилля-2020» залучать близько 12 тис. осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.