Навчання «Об’єднані зусилля-2020». Фото: Генштаб ЗСУ у Фейсбук

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Військові навчання «Об'єднані зусилля-2020» тривають на території Миколаївської та Херсонської областей.

У середу, 23 вересня, у маневрах брали участь військовослужбовці Збройних сил України та армії Великої Британії. На Херсонщині десантники тренувалися у захопленні плацдарму та форсуванні водної перешкоди на всіх видах десантно-переправних засобів. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Фейсбук.

А в Миколаївській області військові вчилися штурмувати населені пункти та відпрацьовували наступ з ходу на непідготовлену оборону. У маневрах задіяли тактичний повітряний десант зі складу окремої механізованої бригади.

За словами головнокомандувача ЗС України генерал-полковника Руслана Хомчака, навчання «Об'єднані зусилля-2020» є унікальними за своїм розмахом. За сьогоднішніми навчаннями спостерігав і президент Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що до навчань «Об'єднані зусилля-2020» залучать близько 12 тис. осіб та 700 одиниць озброєння та військової техніки.