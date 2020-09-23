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Ракурс
Задержания во время протестов в Минске. Фото: TYT.by

Протесты против Лукашенко начались в Минске — силовики применяют водометы (ФОТО, ВИДЕО)

23 сен 2020, 20:07
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Стихийные акции протеста начались в Минске на фоне тайны инаугурации Александра Лукашенко.

В среду, 23 сентября, на столичные улицы вышли протестующие. Разгонять митинг прибыло большое количество силовиков — с улицы Ерусомлиской приехала большая колонна: 10 автозаков и много автобусов. Об этом сообщает TYT.by.

Силовики окружили толпу с двух сторон и начали задерживать людей. Бойцы ОМОНа тащат людей в автозаки, из двух водометов активистов поливают водой. Фиксируются жесткие задержания, силовики не церемонятся с митингующими. Толпу отогнали от стелы «Минск — город-герой» и оттесняют в сторону центра.

Задержания во время протестов в Минске. Фото: TYT.by

Задержания во время протестов в Минске. Фото: TYT.by

Задержания во время протестов в Минске. Фото: TYT.by

Задержания во время протестов в Минске. Фото: TYT.by


Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко в очередной раз вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске и была тайной.

Источник: Ракурс


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