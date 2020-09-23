Поліція розслідує хакерську атаку на сайт Нацполіції. Фото: sprotyv.info

https://racurs.ua/ua/n144237-hakerska-ataka-na-nacpoliciu-slidchi-vidkryly-kryminalne-provadjennya.html

Ракурс

Кримінальні провадження за фактом хакерської атаки на веб-сторінки Національної поліції та Вараської міської ради розпочали поліцейські.

Слідчі у ході досудового розслідування встановлять обставини несанкціонованого доступу та осіб, які здійснили кібератаку. Про це 23 вересня повідомила речник Нацполіції Оксана Блищик на власній сторінці у Facebook.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Аналогічне провадження розпочато за фактом хакерської атаки на сайт Вараської міської ради. Зловмисникам загрожує тюремний строк від трьох до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі сайт Національної поліції України проходить техобслуговування, фахівці працюють над відновленням його роботи. Тим часом кіберполіцейські з’ясовують обставини хакерської атаки.

Нагадаємо, 23 вересня сайт Національної поліції зазнав хакерської атаки. Зловмисники оприлюднили фейки, зокрема й про викид радіації на Рівненській атомній електростанції.