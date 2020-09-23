24 сентября Всемирный день моря. Фото: zoo.kharkov.ua

https://racurs.ua/n144239-24-sentyabrya-otmechaut-vsemirnyy-den-morya-i-den-karavanschika.html

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24 сентября православная церковь чтит память святой Феодоры Александрийской.

В северные областя в это время уже приходили холода, поэтому люди говорили: «Федорини вечерки — третья встреча осени», «На Федору лето кончается, а осень начинается». Считалось, что до Федориного дня работы в поле и на огороде заканчивались.

Наши предки считали святую Федору покровительницей озимых хлебов, поэтому в день ее памяти ходили смотреть, как всходят озимые. Также 23 сентября устраивали так называемые капустные вечеринки — к одной из хозяек домой приходили гости и вместе готовили разнообразные блюда из капусты.

Приметы на 24 сентября:

Сильные всходы озимых — к хорошему урожаю.

Пчелы летают — к поздней зиме.

Нельзя начинать никаких дел на Федору — плохая примета.

24 сентября в мире отмечают Международный день моря, который был основан на 10 сессии Ассамблеи Международной морской организацией. Этот праздник отмечается с 1978 года. Всемирный день моря посвящен проблемам экологической безопасности морских перевозок, сохранению биоресурсов.

Кроме того, завтра в мире отмечают Международный день караванщика, Всемирный день против патентов на программы и Национальный день знаков препинания в США.

24 сентября в истории:

1852 год — первый полет на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар.

1960 год — в США спустили на воду первый атомный авианосец «Энтерпрайз».

1998 год — во французском Лионе впервые провели операцию по трансплантации руки человеку.

Напомним, 23 сентября православные отмечали праздник «осенних» Павла и Петра. В мире отмечали Международный день языков жестов, День шашек, Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми.