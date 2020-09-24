Война на Донбассе продолжается, фото: телеканал «Прямой»

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На Донбассе, несмотря на объявление 27 июля режима тишины, периодически фиксируются многочисленные случаи нарушения достигнутых договоренностей российско-террористическими войсками.

За прошедшие сутки, 23 сентября, были зафиксированы три таких случая. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Так, боевики совершили два выстрела из автоматического станкового гранатомета по позициям украинских военных у Попасной. Потерь нет. Отмечается, что эта провокация со стороны врага не представляла угрозы для украинских военных, поэтому огонь в ответ не открывали

Также были зафиксированы два случая пересечения линии разграничения беспилотниками врага в Приазовье. Украинские военные средствами радиоэлектронной борьбы подавили вражеские беспилотники типа «Квадрокоптер» и «Фантом-4».

Кроме того, возле села Новозвановка Попаснянского района Луганской области украинские военные ликвидировали очаги возгорания сухой травы.

С начала сегодняшних суток, 24 сентября, нарушения режима тишины не зафиксированы.

Напомним, 23 сентября двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве в районе поселка Пески.