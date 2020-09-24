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Война на Донбассе продолжается, фото: телеканал «Прямой»
Боевики обстреляли из гранатометов украинских защитников на Донбассе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n144242-voyna-na-donbasse-boeviki-za-sutki-trijdy-narushili-peremirie-video.htmlРакурс
На Донбассе, несмотря на объявление 27 июля режима тишины, периодически фиксируются многочисленные случаи нарушения достигнутых договоренностей российско-террористическими войсками.
За прошедшие сутки, 23 сентября, были зафиксированы три таких случая. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
Так, боевики совершили два выстрела из автоматического станкового гранатомета по позициям украинских военных у Попасной. Потерь нет. Отмечается, что эта провокация со стороны врага не представляла угрозы для украинских военных, поэтому огонь в ответ не открывали
Также были зафиксированы два случая пересечения линии разграничения беспилотниками врага в Приазовье. Украинские военные средствами радиоэлектронной борьбы подавили вражеские беспилотники типа «Квадрокоптер» и «Фантом-4».
Кроме того, возле села Новозвановка Попаснянского района Луганской области украинские военные ликвидировали очаги возгорания сухой травы.
С начала сегодняшних суток, 24 сентября, нарушения режима тишины не зафиксированы.
Напомним, 23 сентября двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве в районе поселка Пески.
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