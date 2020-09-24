«Динамо» приблизилось к Лиге чемпионов - видео победного матча с «Гентом»

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Киевское «Динамо» приблизилось к первому за шесть лет попаданию в групповой раунд Лиги чемпионов. В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Гента», который состоялся на поле бельгийцев, украинская команда победила 2:1.

С первых минут поединка, который почти полностью прошел под аккомпанемент дождя, динамовцы захватили контроль над мячом, тогда как хозяева действовали крайне осторожно. Мирча Луческу решил не менять победный состав матча против АЗ и выпустил тех же футболистов, которые недавно переиграли в Киеве нидерландцев.

Владислав Супряга открыл счет на 9-й минуте после красивой комбинации с участием Караваева и Буяльского. Отметим, что после этого травмировался украинец Роман Яремчук, выступающий за бельгийцев.

Хозяева отыгрались в конце первого тайма усилиями Кляйндинста, который выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в ворота — 1:1.

Соперники «Динамо» потеряли второго украинца из трех присутствующих в стартовом составе. Роман Безус заработал два предупреждения за четыре минуты и увидел перед собой красную карточку.

В меньшинстве «Гент» пропустил от де Пены — 1:2.

Ответный матч на НСК «Олимпийский» состоится 29 сентября.

На пресс-конференции главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что впереди еще ответная игра, к которой его команда уже начинает готовиться.