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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается

Рекордное количество украинцев победило коронавирус (ИНФОГРАФИКА)

24 сен 2020, 10:03
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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 23 сентября, одолело рекордное количество больных — выздоровели 1 тыс. 788 пациентов.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом сегодня, 24 сентября, во время видеобрифинга.

Это такой приятный рекорд, за все время пандемии такого количества выздоровевших у нас еще не было, — подчеркнул министр.

Впрочем, коронавирусная болезнь COVID-19 все еще продолжает активно распространяться. За 23 сентября зафиксированы еще 3 тыс. 372 случая коронавируса. Среди этого перечня 242 ребенка, а также 172 медработника.

Больше всего новых случаев коронавируса в сутки зафиксировали в:

  • Киеве — 330 случаев;
  • Днепропетровской области — 298 случаев;
  • Харьковской области — 274 случая;
  • Тернопольской области — 265 случаев;
  • Львовской области — 205 случаев.

Госпитализировали за прошедшие сутки 685 человек. Также зафиксированы 52 летальных случая.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 188 тыс. 106 человек, среди них 12 тыс. 400 детей и 14 тыс. 337 медработников;
  • выздоровели 83 тыс. 458 человек;
  • зафиксированы 3 тыс. 757 летальных случаев.

Динамика коронавируса в Украине, инфографика: СНБО


Динамика коронавируса в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, 22 сентября в Украине госпитализировали рекордное количество больных COVID-19.

Источник: Ракурс


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