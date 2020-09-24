Рекордное количество украинцев победило коронавирус (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n144244-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-vyzdorovelo-rekordnoe-kolichestvo-pacientov-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 23 сентября, одолело рекордное количество больных — выздоровели 1 тыс. 788 пациентов.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом сегодня, 24 сентября, во время видеобрифинга.
Это такой приятный рекорд, за все время пандемии такого количества выздоровевших у нас еще не было, — подчеркнул министр.
Впрочем, коронавирусная болезнь COVID-19 все еще продолжает активно распространяться. За 23 сентября зафиксированы еще 3 тыс. 372 случая коронавируса. Среди этого перечня 242 ребенка, а также 172 медработника.
Больше всего новых случаев коронавируса в сутки зафиксировали в:
- Киеве — 330 случаев;
- Днепропетровской области — 298 случаев;
- Харьковской области — 274 случая;
- Тернопольской области — 265 случаев;
- Львовской области — 205 случаев.
Госпитализировали за прошедшие сутки 685 человек. Также зафиксированы 52 летальных случая.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 188 тыс. 106 человек, среди них 12 тыс. 400 детей и 14 тыс. 337 медработников;
- выздоровели 83 тыс. 458 человек;
- зафиксированы 3 тыс. 757 летальных случаев.
Напомним, 22 сентября в Украине госпитализировали рекордное количество больных COVID-19.