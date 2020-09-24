Эпидемия коронавируса в Украине продолжается

https://racurs.ua/n144244-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-vyzdorovelo-rekordnoe-kolichestvo-pacientov-infografika.html

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 23 сентября, одолело рекордное количество больных — выздоровели 1 тыс. 788 пациентов.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом сегодня, 24 сентября, во время видеобрифинга.

Это такой приятный рекорд, за все время пандемии такого количества выздоровевших у нас еще не было, — подчеркнул министр.

Впрочем, коронавирусная болезнь COVID-19 все еще продолжает активно распространяться. За 23 сентября зафиксированы еще 3 тыс. 372 случая коронавируса. Среди этого перечня 242 ребенка, а также 172 медработника.

Больше всего новых случаев коронавируса в сутки зафиксировали в:

Киеве — 330 случаев;

Днепропетровской области — 298 случаев;

Харьковской области — 274 случая;

Тернопольской области — 265 случаев;

Львовской области — 205 случаев.

Госпитализировали за прошедшие сутки 685 человек. Также зафиксированы 52 летальных случая.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 188 тыс. 106 человек, среди них 12 тыс. 400 детей и 14 тыс. 337 медработников;

выздоровели 83 тыс. 458 человек;

зафиксированы 3 тыс. 757 летальных случаев.

Напомним, 22 сентября в Украине госпитализировали рекордное количество больных COVID-19.