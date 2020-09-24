У світі триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n144259-izrayil-znovu-zaprovadjuie-povnyy-karantyn-cherez-drugu-hvylu-koronavirusu.html

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Друга хвиля коронавірусу у світі набирає обертів.

Ізраїль через значне зростання захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 знову запроваджує повний карантин. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про це у своєму Фейсбуці.

Повний карантин триватиме два тижні — з 25 вересня до 10 жовтня.

Після цього буде ще два тижні карантину, сподіваюся, не дуже суворого, але говорю заздалегідь: все залежить від показників захворюваності, — зазначив Нетаньяху.

Також карантин посилюють у Франції, де за минулу добу, 23 вересня, було виявлено ще 13 тис. випадків коронавірусу, повідомляє агентство «Укрінформ».

Вчора, 23 серпня, влада країни вирішила ввести «суперчервоний» режим у низці територій, серед яких Париж, Марсель, Тулуза та заморський департамент Гваделупа.

В цих регіонах забороняється збиратися у публічних місцях в кількості понад 10 осіб, заборонені місцеві і студентські святкування, а також обмежено до 22.00 чи взагалі заборонено роботу ресторанів і барів.

Крім того, у всій Франції діє суцільний масковий режим та здійснюється масове тестування на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні за 23 вересня зафіксовано рекордну кількість осіб, які одужали від коронавірусу.