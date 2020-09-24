Облаву на бурштонокопачів влаштувала СБУ на Рівненщині. Фото: СБУ

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Незаконний видобуток бурштину-сирцю на території Дубровицького держлісгоспу блокувала Служба безпеки України.

Правоохоронці затримали угруповання чорних копачів. Виявилося, що незаконний промисел організували мешканці кількох сіл Рокитнівського району. Зловмисники використовували технологію гідрозмиву ґрунту, яка небезпечна для навколишнього середовища. Видобутий «сонячний камінь» ділки реалізовували місцевим перекупникам. Про це 24 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України

Правоохоронці затримали 15 бурштинокопачів, у них вилучили 10 дизельних мотопомп та понад 20 кг бурштину. Зловмисники у ході затримання чинили спротив правоохоронцям.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240−1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії, щоб притягнути до відповідальності інших осіб, задіяних у незаконному промислі.

Нагадаємо, Прикордонна служба затримала українця за спробу вивезти в Європейський союз 55 кг бурштину.