Облаву на янтанокопателей устроила СБУ на Ровенщине. Фото: СБУ

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Незаконную добычу янтаря-сырца на территории Дубровицкого гослесхоза блокировала Служба безопасности Украины.

Правоохранители задержали группировку черных копателей. Оказалось, что незаконный промысел организовали жители нескольких сел Рокитновского района. Злоумышленники использовали технологию гидросмыва грунта, которая опасна для окружающей среды. Добытый «солнечный камень» дельцы реализовывали местным перекупщикам. Об этом 24 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины

Правоохранители задержали 15 янтарокопателей, у них изъяли 10 дизельных мотопомп и более 20 кг янтаря. Злоумышленники в ходе задержания оказали сопротивление правоохранителям.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 240−1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы привлечь к ответственности других лиц, задействованных в незаконном промысле.

Напомним, Пограничная служба задержала украинца за попытку вывезти в Европейский союз 55 кг янтаря.