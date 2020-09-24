Зеленский не соглашается на шантаж РФ, но уже не знает даты «нормандского саммита», фото — 112 Украина

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Президент Владимир Зеленский не может назвать временные рамки проведения встречи советников лидеров стран «нормандского формата» и соответственно — самого саммита четырех лидеров Украины, Франции, Германии и России.

Зеленский убеждает, что такие встречи «готовятся в ближайшее время». Глава государства 24 сентября находится в Словакии и на пресс-конференции с президентом Зузанной Чапутовой заявил, что только в случае результативности встречи советников станет возможной встреча лидеров нормандского формата.

Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду, но я знаю, что после результативной встречи советников должна быть следующая встреча — это уже встреча лидеров, — заявил Зеленский.

Он напомнил, что в прошлый раз после саммита Киеву удалось вернуть домой 140 пленных в ДНР-ЛНР.

15 сентября украинский президент анонсировал в 10-дневный срок проведение переговоров советников глав государств, по итогам которых должна была состояться встреча лидеров стран «нормандской четверки».

Зеленский также заявил, что Киев не идет на шантаж в переговорах по Донбассу и рассматривает Россию как субъект минского процесса.

Украина не идет на шантаж. Это видит и ЕС, и Россия, но мы находим баланс для проведения заседаний ТКГ и для сбалансированного диалога с Россией, как субъекта минского процесса. Он хрупкий, не стабильный. Но мы делаем все, что это диалог был, — заявил глава государства.



Зеленский заявил, что результат таких переговоров — «сложный режим прекращения огня».

Напомним, Зеленский признался, что проводит «ограниченную коммуникацию» с президентом России Владимиром Путиным.