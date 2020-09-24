В Украине продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n144256-94-letnyaya-jenschina-vylechilas-ot-koronavirusa-v-nikolaeve.html

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В Николаеве коронавирусную болезнь COVID-19 одолела 94-летняя местная жительница.

Глава департамента здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай сообщила об этом в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, эта женщина была госпитализирована с COVID-19 и двусторонней пневмонией. После лечения в стационаре ее выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Возраст пациента не является признаком тяжести состояния. Возраст пациента просто является той градацией, когда на пациента надо обратить больше внимания, — подчеркнула Шамрай.

В то же время самой старой умершей от COVID-19 в Николаеве стала женщина в возрасте 96 лет. Ее госпитализировали с инсультом, а на третьи сутки пребывания в больнице у этой женщины поднялась температура, поэтому у нее взяли образец для ПЦР-тестирования.

Женщина умерла из-за отека головного мозга, а затем появились результаты ПЦР тестирования — она ​​была инфицирована COVID-19.

Шамрай отметила, что в этой ситуации коронавирус, рядом с возрастом и основным заболеванием, стал одним из факторов, приведших к летальному исходу.

У нас сегодня есть четкое указание Министерства здравоохранения — все пациенты, которые умерли и они имеют определенный ПЦР-диагностикой COVID — все они идут как умершие от COVID, — отметила Шамрай.



Напомним, в Украине за 23 сентября был зафиксирован рекордный показатель количества пациентов, которые выздоровели от COVID-19.