В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n144256-94-richna-jinka-vylikuvalasya-vid-koronavirusu-v-mykolaievi.html

Ракурс

У Миколаєві коронавірусну хворобу COVID-19 здолала 94-річна місцева жителька.

Очільник департаменту охорони здоров’я Миколаївської міськради Ірина Шамрай повідомила про це в ефірі одного з телеканалів.

За її словами, ця жінка була госпіталізовано з COVID-19 та двобічною пневмонією. Після лікування у стаціонарі її виписали додому в задовільному стані.

Вік пацієнта не є ознакою тяжкості стану. Вік пацієнта є просто тією градацією, коли на пацієнта треба звернути більше уваги, — наголосила Шамрай.

Водночас найстарішою померлою від COVID-19 у Миколаєві стала жінка віком 96 років. Її госпіталізували з інсультом, а на третю добу перебування в лікарні в цієї жінки піднялася температура, тож в неї взяли зразок для ПЛР-тестування.

Жінка померла через набряк головного мозку, а згодом з’явилися результати ПЛР- тестування — вона була інфікована COVID-19.

Шамрай зазначила, що в цій ситуації коронавірус, поряд із віком та основним захворюванням, став одним із факторів, що привели до летального результату.

В нас сьогодні є чітка вказівка Міністерства охорони здоров’я — всі пацієнти, які померли і вони мають визначений ПЛР-діагностикою COVID — всі вони йдуть як померлі від COVID, — зазначила Шамрай.



Нагадаємо, в Україні за 23 вересня було зафіксовано рекордний показник кількості пацієнтів, котрі одужали від COVID-19.