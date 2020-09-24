Зеленський не пристає на шантаж РФ, але вже не знає дати «нормандського саміту», фото — 112 Україна

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Президент Володимир Зеленський не може назвати часові рамки проведення зустрічі радників лідерів країн «нормандського формату» і відповідно — самого саміту чотирьох лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

Зеленський запевнив, що такі зустрічі «готуються найближчим часом». Глава держави 24 вересня перебуває у Словаччині і на прес-конференції з президентом Зузаною Чапутовою заявив, що тільки у випадку результативності зустрічі радників стане можливою зустріч лідерів нормандського формату.

Я не знаю, коли буде зустріч лідерів, тому брехати не буду, але я знаю, що після результативної зустрічі радників повинна бути наступна зустріч — це вже зустріч лідерів, — заявив Зеленський.

Він нагадав, що минулого разу Києву вдалося повернути додому 140 полонених в ДНР-ЛНР.

15 вересня український президент анонсував у 10-денний термін проведення переговорів радників глав держав, за результатами яких повинна була відбутися зустріч лідерів країн «нормандської четвірки».

Зеленський також заявив, що Київ не йде на шантаж у переговорах по Донбасу і розглядає Росію як суб'єкт мінського процесу.

Україна не йде на шантаж. Це бачить і ЄС, і Росія, але ми знаходимо баланс для проведення засідань ТКГ і для збалансованого діалогу с Росією, як суб'єкта мінського процесу. Він крихкий, не стабільний. Але ми робимо все, що це діалог був, — заявив глава держави.



Зеленський заявив, що результат таких переговорів — «складний режим припинення вогню».

Нагадаємо, Зеленський зізнався, що проводить «обмежену комунікацію» з президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому вона має предметний характер.