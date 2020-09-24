В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Википедия»

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Вторая волна коронавируса в мире набирает обороты.

Израиль из-за значительного роста заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19 снова вводит полный карантин. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об этом в своем Фейсбуке.

Полный карантин продлится две недели — с 25 сентября по 10 октября.

После этого будет еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: все зависит от показателей заболеваемости, — отметил Нетаньяху.

Также карантин усиливают во Франции, где за прошедшие сутки, 23 сентября, были обнаружены еще 13 тыс. случаев коронавируса, сообщает агентство «Укринформ».

Вчера, 23 августа, власти страны решили ввести «супер-красный» режим в некоторых городах и регионах, среди которых Париж, Марсель, Тулуза и заморский департамент Гваделупа.

В этих регионах запрещается собираться в публичных местах в количестве более 10 человек, запрещены местные и студенческие празднования, а также ограничена до 22.00 или вообще запрещена работа ресторанов и баров.

Кроме того, во всей Франции действует сплошной масочный режим и осуществляется массовое тестирование на коронавирус.

Напомним, в Украине за 23 сентября было зафиксировано рекордное количество лиц, выздоровевших от коронавируса.