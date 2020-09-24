Рейдерский захват колледжа в Киеве. Фото: олимпийский колледж имени Ивана Поддубного в Facebook

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Рейдерский захват Олимпийского лицея имени Ивана Поддубного начался 24 сентября в Киеве.

Преподаватели и студенты заявили о незаконном захвате лицея в пользу ректора Национального университета физического воспитания и спорта Украины Евгения Имаса и одного из заместителей министра образования. Об этом сообщается на странице лицея в Фейсбук.

Отмечается, что к зданию колледжа также прибыли «титушки». Впоследствии между полицейскими и студентами возникла стычка, силовики применили силу. Пострадали несколько студентов и преподавателей, нескольких активистов правоохранители задержали.

Напомним, весной сообщалось о попытке рейдерского захвата предприятия по добыче титановой руды «Объединенной горно-химической компании».