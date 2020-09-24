Створення ТСК щодо “вагнерівців” підтримав комітет Ради

https://racurs.ua/ua/n144287-stvorennya-tsk-schodo-vagnerivciv-pidtrymav-komitet-rady.html

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Створення ТСК щодо «вагнерівців» 24 вересня підтримав парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Комітет рекомендував Верховній Раді винести проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії на голосування. Раніше у «Слузі народу» обіцяли всіляко блокувати створення цієї ТСК.

Розгляд питання був достатньо жвавим і включав в себе як спроби відстоювання суто політичної позиції про відсутність необхідності у додатковому розслідуванні, так і обговорення суто «технічних» питань стосовно процедури роботи ТСК та механізму оприлюднення результатів, — написав нардеп від «Європейської солідарності» та член комітету Михайло Забродський у Фейсбук.

Він нагадав, що серед можливих фігурантів розслідування можуть опинитися співробітники Офісу президента та Офісу генпрокурора.

Нардеп резюмував, що висновок комітету був «майже одноголосним та безапеляційним».

Нагадаємо, наприкінці липня під Мінськом затримали групу з кількох десятків російських найманців. 14 серпня Білорусь передала їх Росії. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що українські спецслужби понад рік розробляли спецоперацію із заманювання цих росіян, щоб надалі доставити їх до України, де вони мали б постати перед судом за свої злочини.

Журналіст Юрій Бутусов звинуватив Офіс президента у зриві спецоперації та державній зраді, оскільки у Володимира Зеленського нібито вирішили зірвати операцію, щоб не псувати відносини з Росією.

Президент 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони. Бурба нібито вимагав допитати Андрія Єрмака та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка на поліграфі. Новий начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, якого призначили 5 серпня замість Бурби заявив, що СБУ не причетна до «вагнерівців», а версію про спецоперацію розкручують політики і РФ.

23 вересня СБУ в суді підтвердила, що працювала по «вагнерівцях» прямо перед їхнім затриманням у Білорусі.

Нардепи від «ЄС» та «Голосу» заявили про наявність доказів щодо зірваної спецоперації проти «вагнерівців» та закликали негайно створити відповідну ТСК.

Серед виданих Росії «вагнерівців» могли бути особи, причетні до збиття українських військових літаків «Іл-76» у Луганську, військових літаків «Су-25» та гелікоптера «Мі-8» під Слов’янськом, а також катастрофи малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17.