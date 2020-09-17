Блокувати створення ТСК щодо “вагнерівців” обіцяють у фракції Зеленського

https://racurs.ua/ua/n143940-blokuvaty-stvorennya-tsk-schodo-vagnerivciv-obicyaut-u-frakciyi-zelenskogo.html

Ракурс

Створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо зливу спецоперації проти «вагнерівців», у котрому ЗМІ підозрюють топ-чиновників Офісу президента, пообіцяв блокувати очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Про це «слуга» заявив у коментарі журналістам 17 вересня.

Є питання доступу і допуску до державної таємниці. Наприклад, я в комітеті Ради національної оборони та безпеки. І в нас не всі члени комітету навіть доступ… Якщо, припустимо, ця спецоперація… була виконана разом зі спецслужбами інших країн, то ви думаєте, що це буде схвалено спецслужбами інших країн, якщо їхні закриті стосунки будуть обговорені у суспільстві? — сказав Арахамія.

Він розповів, що у підкомітеті з розвідки присутні представники всіх фракцій, які можуть отримати допуск та доступ і з’ясувати всі обставини у закритому форматі, для того, щоб стисло, не розголошуючи держтаємницю, доповісти суспільству про існування або відсутність зради.

Я не розумію, навіщо політизувати діяльність спецслужб. Це дурість. Партія «Голос» хотіла чомусь це зробити. У нас була тривала дискусія. Я доповів і довів до них свою думку, що якщо ви хочете дійсно розібратись, приходьте на комітет з розвідки… Ще раз повторюю. Я буду блокувати особисто. Бо я вважаю, що всі керівники спецслужб, хто брав участь і не брав, всі без виключення… що це взагалі дурниця, — заявив Арахамія.



Нагадаємо, наприкінці липня під Мінськом затримали групу з кількох десятків російських найманців. 14 серпня Білорусь передала їх Росії. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що українські спецслужби понад рік розробляли спецоперацію із заманювання цих росіян, щоб надалі доставити їх до України, де вони мали б постати перед судом за свої злочини. Журналіст Юрій Бутусов звинуватив Офіс президента у зриві спецоперації та державній зраді, оскільки у Володимира Зеленського нібито вирішили зірвати операцію, щоб не псувати відносини з Росією.