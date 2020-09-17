Наслідки масштабних пожеж у США не оминуть Європу

Пожежі у США. Фото: Уніан

https://racurs.ua/ua/n143938-naslidky-masshtabnyh-pojej-u-ssha-ne-omynut-ievropu.html

Ракурс

Пожежі у США цього року спалахували у сотні раз частіше, ніж зазвичай. Дим від величезних пожеж на заході країни вже досяг не тільки східного узбережжя США, а і низки країн північної частини Європи.

Причиною розповсюдження диму на схід називають погодні умови. Про це повідомляє Європейська служба моніторингу атмосфери.

Так, за інформацією спостерігачів, у цьому році пожежна активність у США була в десятки або сотні разів вищою, ніж у середньому за 2003−2019 роки. Експерти повідомили, що дим потрапив спочатку в атмосферу над Північною Америкою і Канадою, а досяг Європи.

Повідомляється, що через лісові пожежі у США з середини серпня загинуло щонайменше 28 людей. Найбільше жертв зафіксовано в штаті Каліфорнія, де в результаті пожеж загинули 19 осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що великі лісові пожежі накрили західне узбережжя США у вересні. Криваво-червоне небо над містами у штаті Орегон можна було побачити у ці дні.

У штатах Каліфорнія, Орегон і Вашингтон зафіксували 85 вогнищ загоряння. Каліфорнійські пожежники привели аналогію, щоб пояснити масштаб проблеми: кожні півгодини у штаті згорає площа лісу, яка приблизна за розмірами до центрального парку Нью-Йорку.