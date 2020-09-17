Последствия масштабных пожаров в США «аукнутся» в Европе

Пожары в США. Фото: Униан

https://racurs.ua/n143938-posledstviya-masshtabnyh-pojarov-v-ssha-auknutsya-v-evrope.html

Ракурс

Пожары в США вспыхивали в этом году в сотни раз, чем обычно. Дым от огромных пожаров на западе страны уже достиг не только восточного побережья США, а и ряда стран северной части Европы.

Причиной распространения дыма на восток называют погодные условия. Об этом сообщает Европейская служба мониторинга атмосферы.

Так, по информации наблюдателей, в этом году пожарная активность в США была в десятки или сотни раз выше, чем в среднем за 2003−2019 годы. Эксперты сообщили, что дым попал сначала в атмосферу над Северной Америкой и Канадой, а потом достиг Европы.

Сообщается, что из-за лесных пожаров в США с середины августа погибли по меньшей мере 28 человек. Больше всего жертв зафиксировано в штате Калифорния, где в результате пожаров погибли 19 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что крупные лесные пожары накрыли западное побережье США в сентябре. Кроваво-красное небо над городами в штате Орегон можно было увидеть в эти дни.

В штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон зафиксировали 85 очагов возгорания. Калифорнийские пожарные привели аналогию, чтобы объяснить масштаб проблемы: каждые полчаса в штате сгорает площадь леса, которая по размерам равна центральному парку Нью-Йорка.